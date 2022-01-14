Esendere Gümrük Kapısı yeniden açıldı

DHA 14 Ocak 2022 Cuma 12:05 - Güncelleme: 14 Ocak 2022 Cuma 12:06

Yüksekova ilçesine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Esendere beldesindeki gümrük kapısı, 24 Aralık'ta İran tarafından pandemi nedeniyle tek taraflı kapatıldı. İranlı yetkililerin aldığı kararla gümrük kapısı dün yeniden giriş ve çıkışlara açıldı. Kapının açılması bölge halkını sevindirdi.

Esendere Beldesi Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu gümrük kapısının açılması ile birlikte beldelerinde yeniden bir canlılığın yaşandığını söyledi. Büyüksu, "Dün itibarıyla gümrüğümüz yine açıldı. Herkes rahat bir nefes aldı. Çünkü bu gümrük kapısı, belde ve Hakkari için önemli bir geçim kaynağı. İnşallah bundan sonra hiç kapanmaz" dedi.