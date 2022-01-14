İSTANBUL 5°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ocak 2022 Cuma / 11 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5627
  • EURO
    15,5464
  • ALTIN
    795.046
  • BIST100
    2056.99
Güncel

Esendere Gümrük Kapısı yeniden açıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan geçen yıl 24 Aralık'ta pandemi nedeniyle İran tarafından tek taraflı alarak kapatılan Esendere Gümrük Kapısı, dün yeniden giriş ve çıkışlara açıldı. Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, bunun sevindirici bir gelişme olduğunu söyledi.

DHA14 Ocak 2022 Cuma 12:05 - Güncelleme: 14 Ocak 2022 Cuma 12:06
ABONE OL

Yüksekova ilçesine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Esendere beldesindeki gümrük kapısı, 24 Aralık'ta İran tarafından pandemi nedeniyle tek taraflı kapatıldı. İranlı yetkililerin aldığı kararla gümrük kapısı dün yeniden giriş ve çıkışlara açıldı. Kapının açılması bölge halkını sevindirdi.

Esendere Beldesi Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu gümrük kapısının açılması ile birlikte beldelerinde yeniden bir canlılığın yaşandığını söyledi. Büyüksu, "Dün itibarıyla gümrüğümüz yine açıldı. Herkes rahat bir nefes aldı. Çünkü bu gümrük kapısı, belde ve Hakkari için önemli bir geçim kaynağı. İnşallah bundan sonra hiç kapanmaz" dedi.

  • Esendere Gümrük Kapısı
  • hakkari
  • sınır

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.