İSTANBUL 20°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ekim 2022 Salı / 16 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5854
  • EURO
    18,0715
  • ALTIN
    997.801
  • BIST100
    3594.86
Güncel

Esenler Belediye Başkanı Göksu'nun acı günü

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun vefat eden ablası Emine Dalay (71) son yolculuğuna uğurlandı.

DHA11 Ekim 2022 Salı 15:30 - Güncelleme:
Esenler Belediye Başkanı Göksu'nun acı günü
ABONE OL

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun ablası Emine Dalay dün vefat etti. Dalay için bugün öğlen vakti Esenler'deki Hacı Emsal Avcı Taş Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ak Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ve Tevfik Göksu'nun akrabaları, yakınları ve sevenleri katıldı. Tevfik Göksu ile ağabeyi eski milletvekili Mahmut Göksu taziyeleri kabul etti. Namazın ardından Emine Dalay'ın cenazesi Başakşehir Kayabaşı Mezarlığı'nda defnedildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.