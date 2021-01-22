Esenler Belediyesi'nde sözleşme sevinci; yüzde 28 zam uygulanacak

DHA 22 Ocak 2021 Cuma 17:04 - Güncelleme: 22 Ocak 2021 Cuma 17:08

Esenler Belediyesi Personel A.Ş (ESPER A.Ş.) ile Hizmet İş Sendikası arasında yürütülen Toplu Sözleşme görüşmeleri sonuçlandı. Kabul edilen toplu Sözleşme, Esenler Belediyesi konferans salonunda düzenlenen bir törenle Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ile Hizmet İş Sendikası'nın bağlı bulunduğu Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan arasında imzalandı. Tören de konuşan Göksu, Esenler Belediyesi'ndeki bin 152 personeli kapsayan Toplu Sözleşme ile Esenler Belediyesi personeline 1 Temmuz 2020 – 30 Haziran 2022 tarihleri arasında, birinci yıl yüzde 21 ücret, yüzde 7 sosyal yardım olmak üzere toplam yüzde 28 zam uygulanacağını söyledi. İkinci yıl ise enflasyon oranında zam yapılacağını da sözlerine ekledi.

Personelin maaşları üzerinden siyasi söylemler yapıldığını dile getiren Göksu, “Biz şöyle bir medeniyetten geliriz, emek ortaya konduysa o emeğin hakkının verilmesi gerekir. Bunun içindir ki bizim medeniyetimizle batı medeniyeti arasında çok temel bir fark vardır. Bizim medeniyetimizde hak emekten doğar, batı medeniyetinde ise hak güçten doğar. Bütün bu medeniyet havzasında bu güruhtan beslenmiş insanlarız. Onun için alın terinin, emeğin ne anlama geldiğini herhalde bizden çok daha fazla insan bilemez. Bu çerçevede bugün Esenler Belediyesi olarak bin 152 arkadaşımızı kapsayan önemli bir toplu sözleşmeyi imzalayacağız. Özellikle bu toplu sözleşmeler üzerinden çok siyasi manipülasyonlar yapılıyor. İşçinin emeği üzerinden çok fazla ‘sömürge’ söylemleri kullanılıyor. Herkes bir şey söylüyor ama bir şey yapmıyor. Biz bir şey söyleyen değil, bir şey yapan olarak buradayız” diye konuştu.

BİN 152 PERFONELE ZAM

Toplu sözleşme ile personelin ihtiyacını karşılayacak oranda zam yapıldığını ve bunun için özveriyle çalıştıklarını söyleyen Göksu, “Bugün bin 152 çalışan arkadaşımızın sözleşmesini imzalayacağız. Şu anda bizde yüzde 8’den yüzde 119’a kadar zamlanan ücret tarifesi var. Bunu çalışırken hem sendikanın ortaya koyduğu tablo hem de hayatların gerçekleri açısından bakıp, arkadaşlara ‘biz öyle bir şey yapalım ki verebildiğimiz bütün imkanları bütün gücümüzle verelim ama burada çalışan her bir kardeşimiz hakkını aldığından tatmin olsun’ dedik. Bu çerçevede bir çalışma yaparak ortalama yüzde 28 zamlı bir toplu sözleşmeyi imzalayacağız. En düşük maaşımız brüt 4 bin 550 lira iken, net en düşük maaş 3 bin 550 lira. Özellikle sosyal yardımlarda, ücretlerde, bayram yardımlarında yüzde 100’ün üzerine çıkan katma değerler üretildi” diyerek sendika yöneticilerine ve genel başkanına teşekkür etti.

4 LİRA DİREKSİYON PRİMİ

Direksiyon primleriyle ilgili açıklamaya yapan Göksu, “Ağır vasıta şoförlerimiz var. Burada sendikayla çalıştığımız, direksiyon primleriyle ilgili bir konu vardı. Belli bir kesime prim ödenmişti. Biz bu primi bütün ağır vasıta şoför arkadaşlarımıza vereceğiz. Direksiyon primi olarak 4 lira belirlendi” dedi.

“TOPLU SÖZLEŞMEDE 3 ŞART ÖNEMLİ”

“Hem belediyelerimizin hem emsal belediyelerimizin hem de Türkiye genelinde yapılan toplu sözleşmelerimizi de dikkate aldığımızda makul, kabul edilebilir ve belediyelerimizin de şartlarını dikkat alan iyi bir toplu iş sözleşmesinden bahsediyoruz. İyi bir toplu sözleşme için 3 temel tanımımız var. Birinci şartı, belirlenen toplu iş sözleşmesi ücretlerini tam zamanında verilebilmesidir. Bugüne kadar bu konuda bir sıkıntı olmadı. İnşallah devamında da olmaz. İkincisi, iş güvencesi sağlamak. İşini layığıyla yapan her işçimiz, emekli oluncaya kadar burada çalışmaya devam eder. Yeter ki kimse ortada bir sebep yokken, kimseyi işten çıkarmasın. Üçüncüsü ise, iş yerinde barışı ve dayanışmayı sağlamak. Bu üç husus, toplu iş sözleşmesi ile elde ediliyor.”

“KAVGALARIN ORTAYA ÇIKTIĞI BELEDİYECİLİK VE SENDİKACILIK GÜNLERİ GERİDE KALDI”

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan sözlerine şöyle devam etti:

“İmzalanan sözleşmeden sonra işçilerin yarısının işini kaybettiği, kavganın ortaya çıktığı, alınan hakların masada kaldığı bir belediyecilik bir sendikacılık anlayışını uzun yıllar biz çok yaşadık. Çok şükür o günler geride kaldı. Şirketlerde ilk defa bir serbest toplu pazarlık yapıyoruz. KYK’nın önümüze koyduğu zorluklardan dolayı, 2,5 yıl herhangi bir toplu sözleşme gerçekleştirememiştik. Belediye başkanımızın katkılarıyla ilk adımı attık. Önümüzdeki süreçte, gelecek günlerde bu toplu sözleşmeye yeni ilaveler yaparak belli mesafeleri birlikte alacağız.”