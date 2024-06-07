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Esenler Otogarı'nda ''yüzde 20 indirim'' denetimi!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, Esenler Otogarı'nda şehirlerarası otobüslerde emeklilere yönelik yüzde 20 indirim kampanyasının uygulanıp uygulanmadığına dair denetim yaptı.

AA7 Haziran 2024 Cuma 15:18 - Güncelleme:
Esenler Otogarı'nda ''yüzde 20 indirim'' denetimi!
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Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü Denetim Şube Müdürü Faruk Oğuzhan, denetimlerin birinci amacının yolcuların güvenliği, ikincisinin fahiş fiyat olduğunu söyledi.

Oğuzhan, "Otobüs firmaları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından aldıkları fiyat tarifesinin üzerinde fiyat kesiyorlar mı? Fırsatçılık yapıyorlar mı? Ona bakıyoruz." diye konuştu.

Oğuzhan, şunları kaydetti:

"Otobüs firmalarının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Ulaştırma Elektronik Takip Denetim Sistemi'ne (UETDS) bütün yolcu bilgilerini girmeleri zorunlu, bakanlığa bildirmeleri zorunlu. Biz oradan takip ediyoruz. Yolcuların isimleri, TC'leri ve nereye gittikleri, düzenledikleri bilet ücretlerinin UETDS verilerine girişinin yapılıp yapılmadığına bakıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı üzere 2024 yılı emekli yılı ilan edildi. Buna mukabil olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının aldığı karar gereği otobüs firmaları, bütün emeklilerimize şartsız, koşulsuz bakanlıktan almış oldukları fiyat tarifelerinden yüzde 20 indirim uygulayacaklar."

Bu yılın sonuna kadar bütün emeklilerin yüzde 20 indirimden faydalanacağını kaydeden Oğuzhan, "Emeklinin yüzde 20 talep etmesi halinde firma yüzde 20 uygulamazsa biz de bunu tespit edersek, bizim Karayolu Taşıma Yönetmenliği'nden doğan 5 uyarma cezamız var. Bir uyarma cezası 420 lira. Yani 2 bin liradan fazla idari para cezasına tekabül ediyor." ifadelerini kullandı.

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