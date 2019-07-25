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Esenler'de 4 katlı binada yangın çıktı: 5 kişilik aile ölümden döndü

ESENLER, Fatih Mahallesi'de gece saatlerinde 5 kişilik ailenin yaşadığı evde yangın çıktı.

  • DHA
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Edinilen bilgiye göre, 203 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın üçüncü katında oturan Şenol Sağlam evlerinden alevlerin yükseldiğini görünce hemen ailesini alarak kendilerini dışarı attı. Mahalle sakinleri de durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan daireye müdahale etti. Polis ekipleri de çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi. Bu sırada son anda alevlerin arasından çıkan aileye de komşuları yardım etti. İtfaiye ekipleri çalışmalarının ardından yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Yangın sonrası herhangi bir can kaybı yaşanmazken alevlerin yükseldiği dairede büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangın çıkan daireden alevlerin yükselmesi bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerine yansındı. Görüntüler de daireden alevlerin yükseldiği görülürken, mahalle sakinlerinin de panik içinde oldukları duyluyor. 
 
İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. 

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