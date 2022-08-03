Esenler'de 5 katlı binada yangın

Fatih Mahallesi 204. Sokak'taki 5 katlı binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Emniyet ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri binada mahsur kalan vatandaşları tahliye etmek ve yangını söndürmek için çalışma yaptı.

Binada mahsur kalan 5'i çocuk 11 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılarak 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi.

Yoğun dumandan etkilenen 11 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Binada maddi hasar meydana geldi.