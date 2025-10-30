İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ekim 2025 Cuma / 8 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0973
  • EURO
    48,7707
  • ALTIN
    5438.72
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Esenler'de 5 katlı binada yangın paniği: 10'u aşkın kişi hastaneye kaldırıldı
Güncel

Esenler'de 5 katlı binada yangın paniği: 10'u aşkın kişi hastaneye kaldırıldı

İstanbul Esenler'de 5 katlı bir binanın merdiven boşluğunda çıkan yangında 15 kişi dumandan etkilendi.

IHA30 Ekim 2025 Perşembe 23:48 - Güncelleme:
Esenler'de 5 katlı binada yangın paniği: 10'u aşkın kişi hastaneye kaldırıldı
ABONE OL

İstanbul Esenler'de 5 katlı binanın merdiven boşluğunda yangın çıktı. Binada mahsur kalan ve dumandan etkilenen 15 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, saat 21.30 sıralarında İstanbul Esenler Nine Hatun Mahallesi 153. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerindeki 5 katlı binanın merdiven boşluğunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar apartmanı sararken, 15 kişi binada mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yükselen dumanlar nedeniyle binada mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen 15 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerinin geç geldiğini iddia etmesi üzerine sokakta kısa süreli arbede yaşandı. Çıkan arbede sonrasında olaya polis müdahale etti.

Dumandan etkilenenlerin hastanedeki tedavilerine devam edilirken, yangınla ilgili inceleme sürüyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de faciadan dönüldü: İSKİ'ye ait su tankeri iş yerine daldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.