Güncel

Esenler'de ATM tartışması kanlı bitti: Güvenlik görevlisi bıçaklandı

Esenler'de ATM'de kartının kalmasına sinirlenen bir kişi, çıkan tartışmada güvenlik görevlisini bıçaklayarak yaraladı.

2 Aralık 2025 Salı 15:15
Esenler'de ATM tartışması kanlı bitti: Güvenlik görevlisi bıçaklandı
ABONE OL

İstanbul'un Esenler ilçesinde ATM'de kartının kalmasına sinirlenen bir kişi, tartıştığı güvenlik görevlisini bıçaklayıp yaraladı.

İstanbul'da İ.K. isimli kişinin, Esenler ilçesi Atışalanı Caddesi'nde bir bankaya ait ATM'de işlem yaptığı kartı makinede kaldı.

TARTIŞTIĞI GÖREVLİYİ BIÇAKLADI

Bunun üzerine sinirlenip ATM'ye zarar veren İ.K. ile bölgede bulunan bankanın güvenlik görevlisi B.E. arasında tartışma çıktı.

Şüpheli İ.K., yanında bulunan bıçakla B.E.'yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Polis ekipleri İ.K.'yi gözaltına alırken, yaralanan B.E. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

