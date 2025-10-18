İSTANBUL 20°C / 14°C
18 Ekim 2025 Cumartesi
  • Esenler'de boşanma krizi: Araca takip cihazı taktıran koca gözaltına alındı
Güncel

Esenler'de boşanma krizi: Araca takip cihazı taktıran koca gözaltına alındı

Esenler'de boşanma aşamasındaki eşinin aracına takip cihazı taktıran A.A ile cihazı yerleştiren İ.T. yakalandı.

18 Ekim 2025 Cumartesi 11:59
Esenler'de boşanma krizi: Araca takip cihazı taktıran koca gözaltına alındı
ABONE OL

D.A. isimli kadın, Tekstilkent'te park halindeki aracına 10 Ekim'de takip cihazı yerleştirildiğini fark ederek polise başvurdu.

Esenler Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan araştırmada, kadının boşanma aşamasındaki eşi A.A. ile İ.T'nin olayla ilgisi olduğu belirlendi.

Polis ekiplerince yakalanan A.A'nın, eşi D.A'nın aracına, İ.T'ye söyleyerek takip cihazı taktırdığı anlaşıldı.

Gözaltına alınan A.A. ve İ.T, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan, güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, aracın yanına gelen İ.T'nin alt kısma takip cihazını yerleştirdiği anlar yer aldı.

