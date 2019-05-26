CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Şişli’deki iftar programının ardından seçim çalışması için AK Parti seçmenin yoğun olduğu Esenler’e geldi. Dörtyol Meydanı'nda bir sokağı gezmek isteyen İmamoğlu’na vatandaşlar tepki gösterdi. İmamoğlu’nu gören vatandaşlar, ‘Binali Yıldırım ve Recep Tayyip Erdoğan’ diye slogan attı. İstiklal Marşı’nı okuyarak sloganlarını sürdüren vatandaşlar, daha sonra Ekrem İmamoğlu’nun yaklaşmasıyla birlikte, ‘Kahrolsun PKK, Şehitler ölmez vatan bölünmez’ diyerek tepki gösterdi. Yaşanan kargaşa nedeniyle çevik kuvvet polisleri araya girerken, CHP’nin Adayı İmamoğlu ise kısa bir konuşma yaparak ilçeden ayrılmak zorunda kaldı.