Esenler'de dehşet! Ailesinin gözleri önünde kendini ateşe verdi

Olay, Kazım Karabekir Mahallesi 1004 Sokakta saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 5 katlı binanın giriş katında ailesiyle birlikte oturan Mustafa Erik eve geldi. İçeri giren Erik, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanında getirdiği bidonda bulunan yanıcı maddeyi üzerine dökerek kendisini ateşe verdi. Alevler içinde kalan Erik'e ilk müdahale evde bulunan yakınları tarafından yapıldı. Battaniye ile Erik'in yanmasını engelleyen aile evde çıkan yangına ise engel olamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını kısa sürede söndürdü.

YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Evde bulunan yakınları tarafından üzerine battaniye örtülerek kurtarılan Mustafa Erik'in ilk müdahalesi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Erik, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.