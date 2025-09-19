Esenler'de feci kaza! Araç bu hale geldi

O-3 Bağlantı Yolu Edirne istikametinde 34 FCV 607 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı.
Kazada 5 kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, bu esnada otomobil yanmaya başladı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Kaza nedeniyle yolda bir süre araç kuyruğu oluştu.