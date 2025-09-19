İSTANBUL 25°C / 17°C
Güncel

Esenler'de feci kaza! Araç bu hale geldi

Esenler'de otomobilin bariyere çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

AA19 Eylül 2025 Cuma 06:43
Esenler'de feci kaza! Araç bu hale geldi
O-3 Bağlantı Yolu Edirne istikametinde 34 FCV 607 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı.

Kazada 5 kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, bu esnada otomobil yanmaya başladı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Kaza nedeniyle yolda bir süre araç kuyruğu oluştu.

