İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mart 2024 Perşembe / 5 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,1292
  • EURO
    35,2477
  • ALTIN
    2245.72
  • BIST100
    8910.23
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Esenler'de feci kaza! Otomobil servis minibüsüne çarptı: 2 yaralı
Güncel

Esenler'de feci kaza! Otomobil servis minibüsüne çarptı: 2 yaralı

Esenler O-3 TEM Bağlantı Yolu'nda otomobil, önünde seyir halinde olan servis minibüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ve servis minibüsü yolda savrulurken iki sürücü hafif şekilde yaralandı.

İHA14 Mart 2024 Perşembe 04:23 - Güncelleme:
Esenler'de feci kaza! Otomobil servis minibüsüne çarptı: 2 yaralı
ABONE OL

Esenler'de seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde giden servis minibüsüne çarptı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında O-3 TEM Bağlantı Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmutbey istikametinde seyir halinde olan 34 KS 486 plakalı otomobil, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince aynı yönde önünde ilerleyen 34 LAE 968 plakalı servis minibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ve servis minibüsü yolda savrularak durdu.

Diğer sürücüler bir yandan yardıma koşarken bir yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaşanan kazada iki aracın sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralılara ayakta tedavi yaptı.

Kazaya karışan otomobil ve servis minibüsü çekiciler yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza nedeniyle O-3 TEM Bağlantı Yolu'nda kısa süreli trafik meydana geldi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.