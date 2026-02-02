İSTANBUL 8°C / 2°C
  Esenler'de gizemli yangın... 2 kişi vurulmuş halde bulundu
Güncel

Esenler'de gizemli yangın... 2 kişi vurulmuş halde bulundu

Esenler'de, ihbar üzerine yangına giden itfaiye ekiplerinin yanan iş yerinde ölü buldukları 2 kişinin kimlikleri belirlendi.

AA2 Şubat 2026 Pazartesi 21:59 - Güncelleme:
Esenler'de gizemli yangın... 2 kişi vurulmuş halde bulundu
Tuna Mahallesi'ndeki bir iş yerinde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Yangının ardından hasar meydana gelen iş yerine giren ekipler, burada inceleme yaptı.

Bu sırada iş yerinde 2 kişinin cesedine ulaşıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda ölen kişilerin Ş.Y. (45) ve İ.A. (48) olduğu belirlendi.

Bu kişiler iş yerindeyken yangının çıktığı tespit edildi.

Duman tahliyesinin tamamlanmasının ardından yapılan kontrollerde yerde başından vurulmuş halde bulunan kişinin Ş.Y, kucağında tabanca olan kişinin ise İ.A. olduğu anlaşıldı.

