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Esenler'de kan donduran cinayet: Eşini öldüren zanlı intihara kalkıştı

İstanbul'un Esenler ilçesinde bir şahıs boşanmak isteyen eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu.

AA12 Nisan 2025 Cumartesi 22:20 - Güncelleme:
Esenler'de kan donduran cinayet: Eşini öldüren zanlı intihara kalkıştı
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Fatih Mahallesi 223. Sokak'ta oturan Sevilay Y. (34), bir süre önce eşi Şaban Y. (37) ile boşanma kararı alarak evi terk etti.

Eşi hakkında uzaklaştırma kararı da aldıran kadın, bugün eşyasını almak için arkadaşlarıyla eşinin evine gitti.

Evde ikili arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Eşini bıçaklayarak ağır yaralayan Şaban Y, ardından aynı bıçakla intihar girişiminde bulundu.

İhbar üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı. Sevilay Y, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Şaban Y'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

  • Eseneo
  • bıçaklama
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