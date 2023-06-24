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Esenler'de kaza! Otomobil ters döndü

Esenler'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil sürücüsü, aynı yönde seyir halinde olan bir otomobile çarparak takla attı. Takla attıktan sonra ters dönen otomobil sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, sürücü yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

IHA24 Haziran 2023 Cumartesi 13:20 - Güncelleme:
Esenler'de kaza! Otomobil ters döndü
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Kaza, saat 11.00 sıralarında Esenler Bağlantı yolu 15 Temmuz Demokrasi Otogarı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre F.K. yönetimindeki 34 FCR 263 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halindeki B.T., idaresindeki 34 AG 017 otomobile çarparak takla attı. Takla attıktan sonra ters dönen otomobil sürücüsü kendi imkanları ile araçtan çıktı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TAKLA ATAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, takla atan otomobil sürücüsüne yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken iki otomobilde maddi hasar oluştu.

Kaza nedeniyle 15 Temmuz Demokrasi Otogarı yönünde trafik yoğunluğu oluşurken, takla atan otomobilin olay yerine sevk edilen çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normalde döndü.

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