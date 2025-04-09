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Esenler'de narkotik operasyonu: 4 gözaltı

Esenler'de uyuşturucu madde satışı yapıldığı belirlenen çiğ köfte dükkanına yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

AA9 Nisan 2025 Çarşamba 15:20 - Güncelleme:
Esenler'de narkotik operasyonu: 4 gözaltı
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Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı mobil park ekiplerince, Nine Hatun Mahallesi'nde ruhsatsız faaliyet gösteren çiğ köfte dükkanında K.Ş'nin "Papatya yaprağı var mı?" şeklindeki şifreli ifadelerle uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendi.

Yapılan fiziki takip sırasında, iş yerine giren şüpheli M.A.B'nin, uyuşturucu maddeyi pantolonunun arka cebine koyarak buradan çıktığını belirleyen ekipler, yakaladıkları şüphelinin cebinde peçeteye emdirilmiş halde bir miktar uyuşturucu madde buldu.

Çiğ köfte dükkanına yapılan baskında da K.Ş, M.E, E.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada, toplam 18 parça halinde peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde, 15 bin 345 lira ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 3 cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından işlemleri yapılmak üzere Esenler Asayiş Büro Amirliğine getirildi.

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