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  • Esenler'de park yeri kavgası! Beyzbol sopaları konuştu
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Esenler'de park yeri kavgası! Beyzbol sopaları konuştu

Esenler'de bir kişi yaşadığı aile apartmanı önüne aracını park etti. Ancak ağabeyi kardeşine aracı park ettiği yerden çıkarmasını istedi. Daha sonra ağabey H.K. ile oğlu, aracı bulunduğu yerden çıkarmayan kardeşi H.K. ile kavga etmeye başladı. Beyzbol sopalı kavgayı mahalle sakinleri ayırmaya çalıştı.

DHA28 Ekim 2024 Pazartesi 14:24 - Güncelleme:
Esenler'de park yeri kavgası! Beyzbol sopaları konuştu
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Olay, dün akşam saatlerinde Esenler'de meydana geldi.

İddiaya göre aile apartmanında yaşayan H.K., arabasını bina önüne park ettikten sonra evine gitti. Aynı binada yaşan ağabeyi H.K. kardeşini arayarak arabayı park ettiği yerden çıkarmasını istedi. Kardeşinin 1 saat sonra aracı çıkarıp çocuklarını almaya gideceğini söylemesi üzerine ağabey H.K. ve oğlu dışarı çıkarak araca zarar vermeye başladı.

İddiaya göre aracın camlarını kıran ve kaportasına zarar veren ağabey H.K. ve yeğeniyle sözlü tartışma yaşayan kardeş H.K. ise, bu kez yeğeninin beyzbol sopalı saldırısına maruz kaldı. Amcasına beyzbol sopasıyla saldıran yeğeni mahalle sakinleri araya girerek sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipleri gören H.K. ve oğlu kaçmaya başladı.

Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Kardeş H.K. ağabeyi ve yeğeninden şikayetçi oldu. Taraflar polis merkezinde ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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