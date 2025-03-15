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  • Esenler'de tahliye edilen 2 binanın sakinlerine daire verilecek
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Esenler'de tahliye edilen 2 binanın sakinlerine daire verilecek

Esenler Belediyesi, dün kontrollü yıkılan binanın çökmesi sonucu hasar gören ve tahliye edilen 2 binanın sakinlerine daire verileceğini bildirdi.

AA15 Mart 2025 Cumartesi 12:09 - Güncelleme:
Esenler'de tahliye edilen 2 binanın sakinlerine daire verilecek
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Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Turgut Reis Mahallesi 524. Sokak'ta bulunan, 19 bağımsız bölümden oluşan binanın kolon ve kirişlerinde çatlaklar olduğunun bir süre önce tespit edildiği, alınan karot örnekleriyle binanın tahliyesine karar verildiği ve hak sahibi vatandaşlara kentsel dönüşüm kapsamında üretilen yeni konutlardan verildiği belirtildi.

Binanın makine ile yıkım yapıldığı sırada aniden çöktüğü, sağındaki ve solundaki 2 binaya hasar verdiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"12 bağımsız bölümden oluşan 31 numaralı bina ile 18 bağımsız birimden oluşan 35 numaralı binaların da tahliyesine karar verildi. Tahliye edilen vatandaşlar otellere yerleştirilirken bu binalardaki hak sahiplerine de Esenler Kuzey Rezerv Alanı'nda inşa edilecek kentsel dönüşüm konutlarından daire verilecek. Her iki binanın sakinleriyle belediye binasında bir toplantı yapan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, belediyenin zamanında müdahalesiyle muhtemel büyük bir felaketin önüne geçildiğini belirtti. Yaralama ve can kaybının olmamasının en büyük tesellileri olduğunu kaydeden Göksu, yeni konutlara taşınana kadar mağdur vatandaşların kiralarının da ödeneceğini kaydetti."

Öte yandan, dün kontrollü yıkım sırasında çöken binanın enkaz kaldırma çalışması sürüyor.

Zarar gördüğü için tahliye edilen 2 binada ise ekiplerin incelemeleri devam ediyor.

- NE OLMUŞTU?

Turgut Reis Mahallesi 524. Sokak'ta bulunan bina, dün kontrollü yıkım sırasında çökmüştü.

Binanın yanında bulunan 5 katlı binanın girişinde, 6 katlı başka bir binanın ise duvarlarında hasar oluşmuştu.

Her iki bina da tahliye edilerek mühürlenmişti.

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