Esenler'den Gazze'ye Ramazan bereketi

Esenler Belediyesi başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in bereketini bu yıl Gazze'ye de taşıyacak. Esenler'de bir gelenek haline gelen toplu iftarlar iptal edilerek kardeşlik sofraları Gazze'de kurulacak. "Soframız da bir, gönüllerimiz de" anlayışıyla hareket eden Esenler Belediyesi, yaklaşık 2 yıldır terör devleti İsrail tarafından katliama ve soykırıma uğrayan ve yerlerinden edilen Gazzeli Müslümanlara Ramazan'ın bereketini ulaştıracak. Gazze ile kardeş şehir olan Esenler vefasını yine gösterecek ve Ramazan ayı boyunca Deniz Feneri Derneği ile iş birliğinde her akşam Gazze'de bin 500 kişiye 4 çeşit sıcak yemek ikram edecek.

HAYIRSEVERLER BİRBİRİYLE YARIŞTI

İftarların hayırseverler tarafından karşılandığını belirten Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, "Gazze'de iftar vereceğimizi duyurduktan sonra bir gün içinde hayırseverlerimiz bir biriyle yarıştı ve tüm Ramazan'ı bir günde kapattılar. Hâlâ arayıp iftar vermek isteyenler var. İnşallah sahur yemeği vermeyi de planlıyoruz. Onun organizasyonu da yapacağız. Gönlü Gazze için atan ve bu konuda büyük bir hassasiyet gösteren hayırseverlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

ESENLER'DE DE SOFRALAR KURULACAK

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Esenlerli ihtiyaç sahibi vatandaşlar için "Alo İftar" ve "Eve Teslim İftar" gibi Ramazan'ın sosyal boyutunu ve bereketini ortaya koyan orijinal projeler de devam edecek. "Ramazan Aileyle Daha da Güzel" temasıyla Esenler'de pek çok etkinlik meraklılarıyla buluşacak. Dörtyol Meydanı'nda kurulan etkinlik çadırı, çocuklara ve gençlere özel çalışmaların yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının da buluşma noktası olacak.

ETKİNLİK ALANINDA ÖZEL PROGRAMLAR

Esenler'de bu Ramazan, Dörtyol Meydanı'nda, iftardan sonra "Çocuklar İçin Ramazan Sevinci" programıyla birlikte "Kur'an-ı Kerim" tilaveti ve sohbet programları olacak. Etkinlik çadırında konser, sinema, belgesel gösterimleri de yapılacak. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde de Esenler Sanat Evi (ESEV) çeşitli atölyelere ev sahipliği yaparak sanatseverleri bir araya getirecek. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde ayrıca sanatçı Abdülbaki Kömür'ün karikatür eserlerinden oluşan "Tesbihat Sergisi" Ramazan ayı sonuna kadar kapılarını açık tutacak.

İFTARA YETİŞEMEYENLER İÇİN 'ÇORBA ÇEŞMELERİ'

Esenler'de bu Ramazan, cami merkezli etkinlikler kapsamında Esenler'de bulunan tüm mahallerin bir camisinde Enderun usulü teravih namazı kılınacak. Çorba Çeşmeleri ise iftar saatinde evine yetişemeyen vatandaşların imdadına yetişecek. Esenler'de bu yıl "Aile" temasına uygun olarak "Aile İftarı" ile Esenler'de iftar sofrası kurulmayan ev kalmayacak.

MANEVİ VE KÜLTÜR TURLARI DÜZENLENECEK

Ramazan ayının manevi atmosferini cami gezileriyle pekiştirecek Esenlerliler, Eyüpsultan Camii, Beyazıt Camii, Süleymaniye Camii, Fatih Camii'ni ziyaret etme fırsatı yakalayacak. Ramazan ayı boyunca teravih namazı, her cuma ve cumartesi günleri Ayasofya Cami-i Şerifi'nde kılınacak. Gençler ise Edirne ve Bursa'da teravih namazı kılacak. Esenler Göktürk Gençlik Köyü'nde ise gençler, Ramazan kampında bir araya gelecek.

ŞEHİR EKRANI TV VE AYNEN TV BU RAMAZAN DA DOPDOLU

Ramazan ayında Şehir Ekranı TV'de Kur'an-ı Kerim okumaları, sağlık, sinema, çocuk ve tasavvuf içerikli yayınlar meraklıların ilgisine sunulacak. Şehir Ekranı TV'de bu Ramazan, "Mukabele", "Tembihnâme", "Ayasofya Dersleri", "30 Şehir 30 Cüz", "Örnek Nesil", "Kukla Bilo ve Arkadaşları", "Sağlıklı Ramazanlar", "Hanım Sahabiler", "Can Elleri", "Muhabbet Makamı", "Esenler'de Ramazan", "Tarihçe", "Yağmurun Hikâyesi", "5 Vakit" programları izleyicilerle buluşacak. Aynen TV'de ise "Ramazanda sporcular İçin Sahur/İftar Menüsü", "Ramazan'da 30 Günde fit Hissettiren Ev Antremanı", "İslam Dünyası Konuşmaları", "Bilgi Butonu/Ramazan Özel" yayınları ekranlarda olacak. Radyo Esenler'de de özel yayınlar dinleyicilerin ilgisine sunulacak.

10 KİŞİYE ÇEKİLİŞLE UMRE ZİYARETİ

Esenler'de her Ramazan Kadir Gecesi'nde düzenlenen "10 Bin Hatim 100 Bin Dua Buluşması" ile binlerce hatmin duası, Esenler Dörtyol Meydanı'nda yapılacak. Aynı gün çekilişle 10 kişiye umre ziyareti hediye edilecek.