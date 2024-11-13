Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terör suçundan tutuklanmasının ardından görevlendirilen Can Aksoy eski dönemde yapılan usulsüz işlemleri tespit etmeyi sürdürüyor.

Terör tutuklusu Ahmet Özer döneminde Esenyurt Belediyesi Gelirler Müdürlüğü'nde görevli A.T. ve C.H. isimli memurların usulsüz olarak gayrimenkul emlak rayiç bedellerini düşürerek tapu harçlarının eksik ödenmesine olanak sağladıkları, tamamlanan tapu işlemleri sonrasında düşürülen rayiç bedelin sistemden tekrar eski haline getirerek yaptıkları suçu gizlemeye çalıştıkları tespit edildi.

SÜMEN ALTI ETMİŞ!

Sistemde yapılan usulsüzlüğün Temmuz ayında görevlilerce tespit edilmesinin ardından görevden alınmadan önce Özer'e iletildiği ama konunun sümen altı edilerek herhangi bir disiplin veya inceleme işlemlerinin başlatılmadığı belirlendi.

CAN AKSOY CEZAYI KESTİ

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un konu hakkında bilgilendirilmesinin ardından gerekli talimatları verdiği öğrenildi. İlgili memurların belediye ile ilişkileri kesilirken, bu kişiler hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

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