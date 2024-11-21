"PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in geçici olarak görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, Ahmet Özer dönemini mercek altına almaya devam ediyor.

Esenyurt Belediye Başkan Vekili ve Vali Yardımcısı Can Aksoy, yaptığı denetleme neticesinde Ahmet Özer'in yeğeni M.S.Ö.'yü yakın danışmanı olarak Esenyurt Belediyesi'nde işbaşı yaptırdığını tespit etti. M.S.Ö.'nün FETÖ'nün gizli haberleşme yöntemi olan ankesörlü telefonla belirli aralıklarla 21 kez arandığı ortaya çıktı. 2009-2012 yılları arasında Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu'nda eğitim gören yeğen, Kasım 2015'te ise TSK'dan istifa etti.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Aksoy'un, yaptığı detaylı denetimler sonucunda Özer'in yeğeni M.S.Ö. ve ekibinin Belediye bütçesinden "böcek" diye tabir edilen dinleme cihazı sipariş ettiği ortaya çıktı. Siparişin bilgi işlem servisi üzerinden verildiği belirlendi.

Anlaşma yapılan firmanın demo dinleme cihazlarını test ettiği belirtildi. Başkan Vekili Aksoy'un dinleme cihazı siparişini talimat verip iptal ettirdiği öğrenildi.

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