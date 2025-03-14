İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, 2019-2024 yılları arasında Esenyurt Belediyesi'ndeki kadrolaşma iddiaları tartışıldı.

İBB Meclisi mart ayı toplantısının üçüncü oturumu Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan'ın başkanlığında, Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste gündem dışı konuşma yapmak için söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Togay Çoban, Esenyurt'u 2019-2024 dönemi ile yeni dönemde de 30 Ekim 2024'e kadar CHP'nin yönettiğini söyledi.

CHP'li Esenyurt Belediyesi dönemindeki kadrolara değinen Çoban, "CHP döneminde Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Polat, CHP Meclis Üyesi Emine Polat'ın oğlu. Afet Müdürü Gülşah Daş, CHP Meclis Üyesi Muharrem Daş'ın eşi. Basın Yayın Müdürü Semih Burkay Kaya, ESPAŞ Müdürü Ahmet Kaya'nın oğlu. Sosyal İşler Müdürü Esra Yıldız, Kemal Deniz Bozkurt'un sekreteri. Kreş Müdürü Ayşe Günce, Hukuk İşleri Müdürü Gülcan Kılıç, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Akif Yılmaz... Daha çok var. Bu saydığım isimler 14 Mart 2023 tarihinde sözleşmeli memur olarak işe başlamış ve kimisi 6 ay içerisinde olmak üzere tamamı müdür olarak görevlendirilmiş. Sorarım sizlere 6 aylık memurdan müdür olur mu?" ifadelerini kullandı.

CHP'li Esenyurt ve İBB Meclis Üyesi Erdinç Aktaş'tan da bahseden Çoban, şöyle konuştu:

"Bakın Erdinç Aktaş, 21 Aralık 2020 tarihinde Esenyurt Belediyesi ESPAŞ şirketinde, (Personel Anonim Şirketi) Basın Yayın Müdürlüğü'nde işe başlamış, 29 Mart 2024 tarihinde, yani seçimlerden 2 gün önce de işten ayrılmış. Kendisine soruyorum doğru mu, değil mi? Kendisi söylemişti, SGK dökümünü çıkarın bakalım."

Esenyurt Belediyesinde çalışan yaklaşık 4 bin personelin her gün 08.00-17.00 saatleri arasında işe gidip geldiğini belirten Çoban, "Siz Basın Yayın Müdürlüğü'nde gözüküp alın teri dökmeden, evinize ekmek götürürken, hiç vicdanınız sızladı mı?" diye sordu.

Söz alan Erdinç Aktaş ise şunları söyledi:

"Togay Bey buraya çıkıp Kemal Deniz Bozkurt döneminden (2019-2024 dönemindeki Esenyurt Belediye Başkanı) bazı birim müdürlerini saydı, şu şunun akrabası, bunun akrabası vesaire... Şimdi Togay Bey, bizim karşı çıktığımız şey şu değil, siz anlayamıyorsunuz. Bizim karşı çıktığımız şey kayyum iradesinin Esenyurt'a geldiği andan itibaren niye sadece ve sadece AKP'li memurları işe aldığı veya AKP'li memurlarla belediyeyi yönetmeye çalıştığına biz itiraz ediyoruz. Esenyurt Belediyesinde hiç mi CHP'li bir memur yok da hepsi AK Partili?"

Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan, konuşmaya müdahale ederek, "Devletin memurunun partisi olmaz. Devletin memuru, sadece devlete çalışır. Burada sadece söylenen, onun akrabası, bunun akrabası... Dolayısıyla lütfen CHP'li devlet memuru, AK Parti'li devlet memuru olmaz. Devletin memuru devletindir, hükümetler ve iktidarlar gelip geçicidir. Lütfen cümleleri daha düzenli kuralım." uyarısında bulundu.

Daha sonra söz alan BBP Grup Başkanvekili Dursun Çağlayan, AK Parti'li Meclis Üyesi Togay Çoban'ın, CHP'li Meclis Üyesi Erdinç Aktaş'a, Esenyurt Belediyesinde 2020-2024 arasında hizmet vermeden çalıştığını sorduğunu hatırlattı.

Aktaş'ın bununla ilgili cevap vermesi gerektiğini belirten Çağlayan, şunları kaydetti:

"O kardeşimiz (Erdinç Aktaş) tuttu, başka bir şeyle suçladı. Şimdi bunlar doğru şeyler değil. Sen burada 2020-2024 arası bu belediyede çalıştın mı? Çalıştın ise hizmet karşılığı mı maaş aldın yoksa siyaseten mi çalıştın? Net bir şekilde 'evet' ya da 'hayır'. 'Varım' veya 'yokum'. Cevap bu."

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