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Esenyurt Belediyesinden iddialara yalanlama: Tasarruf kapsamında iade edildi

Esenyurt Belediyesi, önceki yönetim döneminde kiralanan araçlar ile kısa mesaj (SMS) hizmeti alımlarının bir kısmının tasarruf politikaları doğrultusunda iade edildiğini açıkladı.

AA22 Aralık 2024 Pazar 08:36 - Güncelleme:
Esenyurt Belediyesinden iddialara yalanlama: Tasarruf kapsamında iade edildi
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Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, bazı haber sitelerinde Esenyurt Belediyesinin araç kiralama ve kısa mesaj hizmeti alımlarına ilişkin asılsız ve yanıltıcı haberlerin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Bir önceki dönem belediye yönetimi tarafından çeşitli birimlerde kullanılmak üzere toplam 249 araç kiralanmıştır. Mevcut yönetimimiz, tasarruf politikaları doğrultusunda bu sayıyı 220 araca düşürerek maliyetleri ciddi oranda azaltmıştır. Ayrıca, önceki yönetim döneminde belediye başkanı için kiralanan lüks araç ve belediye şirketimiz (ESPAŞ) üzerinden kiralanan 10 araç, tarafımızca iade edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kısa mesaj hizmeti alımlarına da değinilen açıklamada, önceki yönetim döneminde 2024 yılı için toplam 220 milyon adet SMS alımı gerçekleştirildiği, yapılan değerlendirmeler sonucunda bu sayının 125 milyon adede düşürülerek tasarruf sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"Esenyurt Belediyesi olarak, kaynaklarımızı etkin, verimli ve halkımızın yararına kullanmaya devam edeceğimizi; şeffaf, hesap verebilir ve sürdürülebilir bir yönetim anlayışını kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kez daha vurguluyoruz. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, tüm ihale süreçleri ve tasarruf adımlarımız belgelerle sabit olup, her türlü denetime açık durumdadır. Halkımıza olan sorumluluğumuz gereği, tüm kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmayı sürdüreceğiz."

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