Esenyurt Belediyesi'nden LGBT'ye destek! AK Parti grubunun oylarıyla reddedildi

İstanbul'da bazı CHP'li belediyelerin LGBT'nin kurumsallaşması için "eşitlik müdürlüğü" kurması, Esenyurt Belediyesi'nin meclis toplantısında da gündeme geldi. 17 kabul oyunun verildiği yönerge AK Parti grubunun verdiği 20 oy ile reddedildi.

LGBT'YE AÇIK DESTEK

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Bozkurt yaptığı teklifte "Toplumsal eşitliğin belediye hizmet ve plan programlarına yerleştirilmesi için belediyeye bağlı birim ve müdürlüklere yönelik farkındalık yaratmak amacıyla çalışmalar planlamak ve uygulamak." ifadelerini kullandı.

AK PARTİLİ ÜYELER TEPKİ GÖSTERDİ: "BEN BUNU İMZALAMAM"

AK Partili üyeler yapılan teklife tepki gösterirken bir üye "Bugün burada teklifi benim önüme getiriyorsunuz, ben bunu imzalamam." dedi.

"KAVRAMIN ALTINDA YATAN ŞEYLER ÇOK NET"

Mecliste gündeme getirilen Kadın Aile Müdürlüğü Yönetmeliği'nin B maddesinde Psikoloji ve Toplumsal Çalışma Şefliği başlığı altında 'Eşitlik Birimi' diye bir birimin kurulacağını vurgulayan AK Parti Grup Başkanvekili Gazanfer Karakaş da DHA'ya yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu madde içinde 'Toplumsal cinsiyet' ifadeleri çok sık kullanılırken, toplumsal yapı içinde dezavantajlı kişiler gibi cümlelere de fazlasıyla yer alıyor. Şişli Belediyesi'nde tam olarak yaşadığımız sürece benzer bir süreç yaşandı. Orada da böyle bir çalışma yapıldı ve meclisten geçti. Sonrasında ise belediye bazı çalışmalarında LGBT içerikli programlara yer verdi. Aslında baktığımızda kelimede bir sıkıntı yok. Ama kavramın altında yatan şeyler çok net. CHP'li belediyelerin birçoğu bu gibi çalışmalarla LGBT'yi meşrulaştırmaya ve toplumun kimyasını bozmaya çalışıyor. Tüm bunları alt alta koyduğumuzda yapılan çalışma masum bir çalışma olmaktan çıkıyor."