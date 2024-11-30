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Esenyurt Belediyesinden ''verilen yardım geri alındı'' iddiasına cevap

Esenyurt Belediyesi, 'Esenyurt'ta bir vatandaşa verilen medikal malzemenin geri alındığı' iddiasına ilişkin, 'Vatandaşımız, kendisine sağlanan medikal malzemeyi, ihtiyacı olmadığı için kendi inisiyatifiyle teslim etmiştir. Bu rutin uygulama, vatandaşımızla yaptığımız telefon görüşme kayıtlarına ve güvenlik kamerası görüntülerine de yansımıştır.' açıklamasını yaptı.

AA30 Kasım 2024 Cumartesi 16:20 - Güncelleme:
Esenyurt Belediyesinden ''verilen yardım geri alındı'' iddiasına cevap
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Belediyeden yapılan açıklamada, bazı basın organlarında "Esenyurt'ta bir vatandaşa verilen medikal malzemenin geri alındığı" yönünde gerçeği yansıtmayan haberlerin yayınlandığı ifade edildi.

Asılsız haberlerin aksine bahse konu olan vatandaşa ve ailesine 2015'ten beri 85 ayrı kalemde yapılan ayni ve nakdi yardımların kesintisiz devam ettiği belirtilen açıklamada, yalan habere konu olan vatandaş ve ailesine son olarak da Belediye Başkan Vekili Can Aksoy'un talimatlarıyla beyaz eşya yardımı yapıldığı aktarıldı.

Medikal malzeme ihtiyacı olan vatandaşlara her zaman yardım eden kurumun, kullanılan ürünlere ihtiyaç kalmadığı durumlarda bunları başka ihtiyaç sahipleri tarafından da kullanılabilmesi için geri aldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahsi geçen olayda vatandaşımız, 2 medikal malzemeyi, 29 Şubat'ta 2 ay süreyle verildiğini beyan eden taahhütname karşılığında ilgili birimimizden teslim almıştır. 26 Kasım'da vatandaşımız aranarak, sağlık durumuyla ilgili bilgi alınmış ve medikal malzemelere ihtiyacı olup olmadığı sorulmuştur. Birimimize yürüyerek gelen vatandaşımız, kendisine sağlanan medikal malzemeyi, ihtiyacı olmadığı için kendi inisiyatifiyle teslim etmiştir. Bu rutin uygulama, vatandaşımızla yaptığımız telefon görüşme kayıtlarına ve güvenlik kamerası görüntülerine de yansımıştır."

"Kamuoyundan ricamız, bu tür spekülatif haberlere itibar edilmemesi ve doğru bilgiye dayalı değerlendirme yapılmasıdır." ifadesine yer verilen açıklamada, ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmaya devam edileceği belirtilerek, yardımlaşma ruhunun toplumda daha da güçlenmesi temennisinde bulunuldu.

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