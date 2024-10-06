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Güncel

Esenyurt Meydanı'ndaki konserde stant çöktü, sahibi çileden çıktı

Rojda Şenses konserinde, bazı vatandaşların daha iyi izleyebilmek için stantlara çıkması sonucu stant çöktü. Şans eseri kimse yaralanmazken, stant sahibi öfkelenerek vatandaşlara saldırdı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

IHA6 Ekim 2024 Pazar 10:17 - Güncelleme:
Esenyurt Meydanı'ndaki konserde stant çöktü, sahibi çileden çıktı
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Olay, dün akşam Esenyurt Meydanı'nda Rojda Şenses'in sahne aldığı konserde meydana geldi. Konsere yoğun ilgi gösteren vatandaşlardan bazıları, konseri daha iyi görebilmek amacıyla stantların üzerine çıktı. Onlarca kişinin ağırlığını kaldıramayan stant, kısa süre sonra çöktü. Şans eseri yaralanan kimse olmazken, stant sahibinin tepkisi olayın seyrini değiştirdi.

STANT SAHİBİ ÇİLEDEN ÇIKTI

Standının çöktüğünü gören stant sahibi, öfkelenerek vatandaşlara saldırdı. Çevredeki diğer vatandaşların müdahalesi ile stant sahibinin saldırısı engellendi. Kısa süreli gerginlik, kimseye zarar gelmeden sona erdi. Olay sırasında bazı vatandaşların yere düştüğü ve yaşanan karmaşanın cep telefonu kameraları ile görüntülendiği ifade edildi.

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