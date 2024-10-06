Esenyurt Meydanı'ndaki konserde stant çöktü, sahibi çileden çıktı

Olay, dün akşam Esenyurt Meydanı'nda Rojda Şenses'in sahne aldığı konserde meydana geldi. Konsere yoğun ilgi gösteren vatandaşlardan bazıları, konseri daha iyi görebilmek amacıyla stantların üzerine çıktı. Onlarca kişinin ağırlığını kaldıramayan stant, kısa süre sonra çöktü. Şans eseri yaralanan kimse olmazken, stant sahibinin tepkisi olayın seyrini değiştirdi.

STANT SAHİBİ ÇİLEDEN ÇIKTI

Standının çöktüğünü gören stant sahibi, öfkelenerek vatandaşlara saldırdı. Çevredeki diğer vatandaşların müdahalesi ile stant sahibinin saldırısı engellendi. Kısa süreli gerginlik, kimseye zarar gelmeden sona erdi. Olay sırasında bazı vatandaşların yere düştüğü ve yaşanan karmaşanın cep telefonu kameraları ile görüntülendiği ifade edildi.