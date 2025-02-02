İstanbul'da bulunan Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi'nin inşaat çalışmaları tamamlandı.

Türkiye'nin en büyük lise yerleşkesi olacak Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi'nde eğitim binalarının her birinde 40 derslik olmak üzere toplam 345 derslik, 2 fizik laboratuvarı, 2 biyoloji laboratuvarı, 1 bilgisayar laboratuvarı, 2 görsel sanatlar atölyesi, 2 müzik dersliği, 3 destek eğitim odası, 3 zümre odasının yanı sıra iş sağlığı ve güvenliği odası, kız ve erkek mescitleri ve doktor odası bulunuyor.

Külliyede, 3 Anadolu Lisesi, 1 Fen Lisesi, 2 Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve Atölyesi, 1 İmam Hatip Lisesi, 1 Spor Lisesi, 1 Bilim ve Sanat Merkezi, 1 Özel Eğitim Uygulama Okulu, 50 oda ve 151 öğrenci kapasiteli kız yurdu, 50 oda ve 151 öğrenci kapasiteli erkek yurdu, 600 kişilik uygulama camisi, 2 kapalı spor salonu, 10 açık spor sahası, 2 konferans salonu, 1 merkez kütüphane, 1 amfi tiyatro, idari hizmet binası ve anasınıfı, 456 araçlı kapalı otopark ve 46 araçlı açık otopark yer alıyor.

Ayrıca Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi, 147 kişilik Türkiye'nin güneşin, yıldızların, gezegenlerin ve diğer gök cisimlerinin yapay görüntüsünün kubbe şeklindeki tavana yansıtıldığı planetaryuma da ev sahipliği yapıyor.

- "KÜLTÜRÜN VE GELECEĞİN TEMELLERİNİN ATILDIĞI BİR İLİM YUVASI OLACAKTIR"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de konuya ilişkin sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle, ülkemizin eğitim vizyonuna yön verecek Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi'nin açılışını büyük bir gururla gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin en büyük lise eğitim yerleşkesi olma özelliği taşıyan bu külliye, sadece bir eğitim yapısı değil, bilimin, kültürün ve geleceğin temellerinin atıldığı bir ilim yuvası olacaktır."

