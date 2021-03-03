Esenyurt TEM bağlantı yolunda feci kaza! Yaralılar var

DHA 03 Mart 2021 Çarşamba 14:32 - Güncelleme: 03 Mart 2021 Çarşamba 15:27

Olay, saat 14.30 sıralarında Esenyurt Haramidere TEM Bağlantı Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Avcılar istikametinde seyreden hafif ticari araç ile otomobil şerit değişimi yaptığı esnada çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile hafif ticari araç, karşı şeride geçerek minibüs ve kamyonete çarptı. Kaza sonucunda hafif ticari araç içinde 4 kişi ve kamyonet sürücüsü yaralandı. Kaza nedeni ile bağlantı yolunun Esenyurt Gişeleri istikameti trafiğe kapandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçları içinde sıkışan 5 yaralıyı çıkartarak, sağlık çalışanlarına teslim etti. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

OLAY YERİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kazanın yaşandığı yol ve trafiğin durma noktasına geldiği anlar drone ile havadan görüntülendi.