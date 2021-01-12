Esenyurt TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza

<p>Esenyurt TEM Otoyolu Mahmutbey yönünde 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, TEM Otoyolu'nda trafik kilitlendi. Olay yerindeki ekiplerin çalışmaları sürüyor. </p><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2021/01/12/b461a4134d2d3ccb947c6f37740a3804.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2021/01/12/579a0a61c87d10393933fcecca0a039b.jpg'/><img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2021/01/12/315e20171ac57a5e69e3b595a41b0091.jpg'/>