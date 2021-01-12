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Esenyurt TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza

Esenyurt TEM Otoyolu Mahmutbey yönünde 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

DHA12 Ocak 2021 Salı 08:41 - Güncelleme: 12 Ocak 2021 Salı 08:41
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Esenyurt TEM Otoyolu Mahmutbey yönünde 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, TEM Otoyolu'nda trafik kilitlendi. Olay yerindeki ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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