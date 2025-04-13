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Esenyurt'ta 17 yaşındaki cani! Önce annesini öldürdü sonra eski sevgilisini bıçakladı... Saatlerce cesedin başında bekledi

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 17 yaşındaki Hasan Evran, eski kız arkadaşının evine gitti. Evran kapıyı açan eski kız arkadaşının annesi Sevda Gül'ü çekiçle canice öldürdü. Evde saatlerce Gül'ün cesedinin başında bekleyen Evran, eski kız arkadaşı geldiğinde bıçakla boynundan yaralayıp kaçtı. Öte yandan katil zanlısı Hasan Evran'ın eve giriş anının güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

IHA13 Nisan 2025 Pazar 15:43 - Güncelleme:
Esenyurt'ta 17 yaşındaki cani! Önce annesini öldürdü sonra eski sevgilisini bıçakladı... Saatlerce cesedin başında bekledi
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İstanbul Esenyurt'ta tartıştığı sevgilisini bıçakladıktan sonra sevgilisinin annesini kafasına sert bir cisimle vurarak öldüren ve yakalanan şüphelinin eve giriş anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

ÖNCE ANNESİNİ ÖLDÜRDÜ SONRA ESKİ SEVGİLİSİNİ BIÇAKLADI

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Esenyurt Süleymaniye Mahallesi'nde meydana gelmiş, edinilen bilgilere göre, 17 yaşındaki H.E. isimli şahıs, sevgilisi M.N.G. (17) ile tartışmıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada H.E. sevgilisini bıçaklamıştı. Ardından sevgilisinin annesi Sevda G.'yi kafasına sert bir cisim ile vurarak öldürmüştü. Şüpheli H.E. olay yerinden kaçarak kayıplara karışırken, polis ekipleri şüpheliyi yakalama çalışmaları başlatmıştı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, emniyetteki ifade işlemlerinin ise devam ettiği öğrenilmişti.

ŞÜPHELİNİN EVE GİRİŞ ANI KAMERADA

Öte yandan olay, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüpheli H.E.'nin binanın içerisine girerek, bir süre evin kapısı önünde beklediği, daha sonra bir süre annesiyle konuşan şüphelinin eve girdiği, daha sonra da M.N.G.'nin eve geldiği görüldü.

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