Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı
Esenyurt'ta 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Yangın itfaiyenin yarım saat müdahalesiyle söndürülürken, binanın çatısında hasar oluştu.
- İHA
Selahattin Eyyübi Mahallesi, 1422 sokakta bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında saat 15.40 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan alevlerin yükseldiğini görenler durumu, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Çatıdaki yangın itfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatıda hasar oluştu.
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