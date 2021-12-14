Esenyurt'ta asansörde bir kadına cinsel saldırıda bulunan zanlı tutuklandı

AA 14 Aralık 2021 Salı 15:04 - Güncelleme: 14 Aralık 2021 Salı 15:04

Alınan bilgiye göre, Esenyurt Aile İçi Büro Amirliğine müracaat eden kuaför U.K. (35), 12 Aralık Pazar günü saat 04.30 sıralarında Pınar Mahallesi'nde bulunan sitedeki dairesine çıkmak için bindiği asansörde daha önce hiç görmediği bir kişinin cinsel saldırısına maruz kaldığını söyleyerek şikayetçi oldu.

Bunun üzerine çalışma başlatan Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sitenin güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Ekipler, site güzergahı ve çevresinde 5 kilometrelik alanda yapılan saha çalışmaları sonucunda, şüphelinin site girişinde herhangi bir giriş kaydı yaptırmadığını belirledi.

Geriye dönük güvenlik kamera tespitlerinde ve sokak çalışmaları sonucu şüphelinin 3 yıl önce siteden taşınan A.A. (15) olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine yapılan baskında evinde gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

- ŞÜPHELİ, "CİNSEL SALDIRI" SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Burada nöbetçi savcılıkça sorgulanan A.A., "cinsel saldırı" suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.

Savcılığın sevk yazısında, şüphelinin ikrar niteliğindeki savunması, kamera görüntüleri ve takip sonucu gerçekleşen eylemin işleniş biçiminin mağdur ve kamu düzeninde oluşturduğu zararın büyüklüğünün göz önünde bulundurulması istendi.

Daha önce zanlı hakkında aynı türden eylem nedeniyle Büyükçekmece 2. Çocuk Mahkemesi'nde açılan davanın devam ettiğine vurgu yapılan sevk yazısında, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin tutuklama nedeni olduğu kaydedildi.

Nöbetçi hakimliğe sevk edilen zanlı A.A, "cinsel saldırı" suçundan tutuklandı.



- BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Esenyurt'ta bir site içeresindeki asansörde meydana gelen kadına cinsel saldırı olayına ilişkin failin yakalanması için başsavcılıkça derhal soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Site ve çevresindeki kamera görüntülerinin detaylı incelemesi sonucu failin eşkali belirlenmiş yabancı uyruklu olduğu tespit edilen şüpheli 13 Aralık Pazartesi günü yakalanmış ve gözaltına alınmıştır. Şüpheli savunmasının alındıktan sonra Başsavcılığımızca tutuklama talebi ile sorguya sevk edilmiş ve cinsel saldırı suçundan tutuklanmıştır." ifadelerine yer verildi.