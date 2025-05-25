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Esenyurt'ta baba tartıştığı oğlunu silahla yaraladı

İstanbul Esenyurt'ta baba ile oğlu arasında çıkan sözlü tartışmada, bir kişi silahla vurularak yaralandı.

AA25 Mayıs 2025 Pazar 07:14 - Güncelleme:
Esenyurt'ta baba tartıştığı oğlunu silahla yaraladı
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Sultanahmet Abdülhamid Caddesi üzerindeki bir otelin önünde, isimleri öğrenilemeyen baba ile oğlu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma esnasında baba, oğlunu silahla ayağından vurarak yaraladı.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli baba ise polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Öte yandan, baba ve oğlunun olay esnasında alkollü oldukları öğrenildi.

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