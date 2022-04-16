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Esenyurt'ta baltalı kavga

Esenyurt'ta yol verme kavgasında otomobil sürücüsü, bagajdan aldığı baltayla motosikletlinin üzerine yürüdü.

DHA16 Nisan 2022 Cumartesi 10:34 - Güncelleme: 16 Nisan 2022 Cumartesi 10:34
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Olay, 13 Nisan Çarşamba günü sabah saatlerinde Esenyurt Fatih Mahallesi'nde yaşandı. Otomobil sürücüsü, yanında giden motosikletliyle yol verme tartışması yaşadı. 100 metre sonra ara sokağa giren ikili arasında sözlü tartışma devam etti. Motosiklet sürücüsünün durması üzerine, otomobilin sürücüsü de durarak bagajından balta aldı. Motosiklet sürücüsü, elindeki baltayla üzerine gelen otomobil sürücüsünü güçlükle sakinleştirdi. Daha sonra iki sürücü olay yerinden ayrıldı. Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerası ve motosikletlinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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