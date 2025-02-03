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Esenyurt'ta bir otele haraç saldırısı: İkinci defa kurşuna dizildi

Esenyurt‘ta haraç istenen bir otel, olumsuz cevap verince 15 gün içinde ikinci kez kurşunlandı. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

IHA3 Şubat 2025 Pazartesi 16:07 - Güncelleme:
Esenyurt'ta bir otele haraç saldırısı: İkinci defa kurşuna dizildi
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Olay, Esenyurt Zafer mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre otel sahibini telefonla arayan kimliği belirsiz şahıslar yüklü miktarda haraç istedi. Olumsuz cevap alan şahıslar 15 gün arayla iki kez oteli kurşunlayıp kaçtı. İlk kurşunlamada otel kapısına kadar gelen saldırgan lobiye doğru ateş edip kaçarken, ikinci olayda otel önünde polis beklemesine rağmen saldırganlar motorla ateş edip kaçtılar.

Olayların ardından polis olayla ilgili geniş çalışma başlattı. Yaşanan saldırılarda bir kişi yaralanırken olay anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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