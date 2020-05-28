Esenyurt'ta cuma namazı kılınacak camiler belli oldu! İşte Esenyurt cuma namazı kılınacak camiler

Esenyurt'ta cuma namazı kılınacak camiler son dakika açıklandı! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta, 29 Mayıs'ta bazı camilerin ibadete açılacağının müjdesini vermişti. Bu hafta itibarıyla cemaatle kılınacak olan cuma namazı için uygun olan camiler belirlendi ve karar resmen açıklandı. Esenyurt'ta cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar için Esenyurt cuma namazı kılınacak camiler listesini haberimizde derledik. İşte Esenyurt için son dakika açıklanan Cuma namazı kılınacak camiler
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yarın itibarıyla cuma namazları cemaatle kılınabilecek. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın imzaladığı karara göre Esenyurt ilçesinde çok sayıda camide geniş alan ve avlular olmak üzere cuma namazı kılmak serbest oldu. Cemaatin camiyle buluşacağı ilk cuma namazında aşağıdaki listede yer alan tüm camilerde cuma namazı kılınabilecek.ESENYURT'TA CUMA NAMAZI HANGİ CAMİLERDE KILINACAK?
Valilikten yapılan açıklamada “29 Mayıs 2020 Cuma günü İstanbul'daki 3.457 cami ve mescitten 1.923 cami ve mescit ile 264 mekânda Cuma namazı kılınmak üzere gerekli düzenlemelere başlanmıştır. İlçelerimizde Cuma namazı kılınabilecek cami, mescit ve uygun yerlerin listesi aşağıya çıkarılmıştır” denildi.ESENYURT CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER
Albayrak Cami
Bilali Habeşi Cami
Esenkent Cami
Fatih Sanayi Sit Cami
Gezderi Hz Ebubekir Cami
Hacı Fehime Özyurt Cami
Hacı Rıza-Hürmüz Özdemir Cami
Hüseyin Ergün Ulu Cami
Hz Ali Cami
Hz Ebubekir Cami
Hz Hamza Cami
Hz İbrahim Cami
Hz Ömer Cami
İbrahim Mermer Cami
İhsan Murat Bilgiç Cami
Kıraç Alkop Cami
Kıraç Hacı Hasan Cami
Kıraç Merkez Cami
Kıraç Yunus Emre Cami
Mehmet Akif Ersoy Cami
Necla Hotamış Cami
Orhan Gazi Cami
Mevlana Cami
Şehir Ömer Cami
Talatpaşa İmamı Azam Cami
Uhud Cami
Üsküp Cami
Serhan Tirit Meydan Cami
Turgut Özal StadyumİLÇE İLÇE İSTANBUL'DA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER