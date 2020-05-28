Esenyurt'ta cuma namazı kılınacak camiler belli oldu! İşte Esenyurt cuma namazı kılınacak camiler

28 Mayıs 2020 Perşembe 17:47 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 17:47

Esenyurt'ta cuma namazı kılınacak camiler son dakika açıklandı! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta, 29 Mayıs'ta bazı camilerin ibadete açılacağının müjdesini vermişti. Bu hafta itibarıyla cemaatle kılınacak olan cuma namazı için uygun olan camiler belirlendi ve karar resmen açıklandı. Esenyurt'ta cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlar için Esenyurt cuma namazı kılınacak camiler listesini haberimizde derledik. İşte Esenyurt için son dakika açıklanan Cuma namazı kılınacak camiler

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yarın itibarıyla cuma namazları cemaatle kılınabilecek. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın imzaladığı karara göre Esenyurt ilçesinde çok sayıda camide geniş alan ve avlular olmak üzere cuma namazı kılmak serbest oldu. Cemaatin camiyle buluşacağı ilk cuma namazında aşağıdaki listede yer alan tüm camilerde cuma namazı kılınabilecek.

Valilikten yapılan açıklamada “29 Mayıs 2020 Cuma günü İstanbul'daki 3.457 cami ve mescitten 1.923 cami ve mescit ile 264 mekânda Cuma namazı kılınmak üzere gerekli düzenlemelere başlanmıştır. İlçelerimizde Cuma namazı kılınabilecek cami, mescit ve uygun yerlerin listesi aşağıya çıkarılmıştır” denildi.

Albayrak Cami

Bilali Habeşi Cami

Esenkent Cami

Fatih Sanayi Sit Cami

Gezderi Hz Ebubekir Cami

Hacı Fehime Özyurt Cami

Hacı Rıza-Hürmüz Özdemir Cami

Hüseyin Ergün Ulu Cami

Hz Ali Cami

Hz Ebubekir Cami

Hz Hamza Cami

Hz İbrahim Cami

Hz Ömer Cami

İbrahim Mermer Cami

İhsan Murat Bilgiç Cami

Kıraç Alkop Cami

Kıraç Hacı Hasan Cami

Kıraç Merkez Cami

Kıraç Yunus Emre Cami

Mehmet Akif Ersoy Cami

Necla Hotamış Cami

Orhan Gazi Cami

Mevlana Cami

Şehir Ömer Cami

Talatpaşa İmamı Azam Cami

Uhud Cami

Üsküp Cami

Serhan Tirit Meydan Cami

Turgut Özal Stadyum