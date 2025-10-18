İSTANBUL 20°C / 14°C
Güncel

Esenyurt'ta dehşete düşüren görüntü: Motosikletli kadın neye uğradığını şaşırdı

İstanbul Esenyurt'ta bir otomobil sürücüsü iddiaya göre yol verme nedeniyle tartıştığı motosikletli kadın önünü kesince, aracı üzerine sürerek kadını otomobilin kaputunda götürdü. O anlar motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

IHA18 Ekim 2025 Cumartesi 14:06
Esenyurt'ta dehşete düşüren görüntü: Motosikletli kadın neye uğradığını şaşırdı
Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana geldi.

O ANLAR KASK KAMERASINA YANSIDI

İddiaya göre, motosikletli bir kadın ile otomobil sürücü arasında yol verme tartışması yaşandı. Motosikletli kadın, tartıştığı otomobil sürücüsünün önünü kesti.

Öfkelenen otomobil sürücüsü ise, aracını önünü kesen kadın sürücünün üzerine sürdü ve kaputa çıkan kadını metrelerce götürdü.

KAPUTTA METRELERCE SÜRÜKLEDİ!

Yaşanan o anlar motosikletli kadının kask kamerasına yansıdı.

Görüntülerde otomobil sürücüsünün önünü kesen motosikletli kadını aracının kaputunda götürdüğü anlar yer aldı.

