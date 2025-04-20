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Esenyurt'ta düğün magandalığı! Çok sayıda gözaltı ve yaralı var

Esenyurt'ta mahalle arasında yapılan düğün sırasında yaşanan kavgaya polis müdahale etti. Tarafların polise mukavemet göstermesiyle büyüyen olayda, bazı vatandaşlar yaralandı. Polis havaya uyarı ateşi açarken, çok sayıda kişi de gözaltına alındı. Olay anı vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

IHA20 Nisan 2025 Pazar 10:04 - Güncelleme:
Esenyurt'ta düğün magandalığı! Çok sayıda gözaltı ve yaralı var
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Olay, dün sabah saatlerinde Esenyurt Pınarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir grup, sabahın erken saatlerinde mahalle arasında düğün merasimi yapıyordu. Düğün sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle taraflar arasında tartışma yaşandı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Tarafları sakinleştirmek isteyen ekiplere çevredekiler mukavemet gösterince, polis havaya uyarı ateşi açtı. Kavganın büyümesi sonucu olay yerine takviye yunus polisler de geldi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan olayda çok sayıda kişi gözaltına alınırken, ortalık savaş alanına döndü. Taraflar arasında yaşanan arbedede ise bazı vatandaşlar yaralandı. Yaralanan vatandaşlar olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

YÜREKLERİ AĞIZLARA GETİRDİ

Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada çocukların da bulunması yürekleri ağızlara getirdi. Öte yandan, yaşanan olay çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

  • düğün kavgası
  • polis müdahalesi
  • yaralı vatandaşlar

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