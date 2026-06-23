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  • Esenyurt'ta faciaya ramak kala! Yandaki binanın üzerine devrildi
Güncel

Esenyurt'ta faciaya ramak kala! Yandaki binanın üzerine devrildi

Esenyurt'ta kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bir bina, çalışma sırasında devrilerek bitişiğindeki binada hasara yol açtı.

AA23 Haziran 2026 Salı 17:41 - Güncelleme:
Esenyurt'ta faciaya ramak kala! Yandaki binanın üzerine devrildi
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Hürriyet Mahallesi Üveyik Sokak'ta kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan 4 katlı bina, yanındaki 3 katlı binanın üzerine devrildi. Binanın ikinci ve üçüncü katındaki duvarların bir bölümü yıkıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayla ilgili Esenyurt Belediyesinin zabıta ve mühendis ekipleri inceleme başlattı.

Hasar oluşan binadaki ev sahiplerinden Feridun Yörük, ailesiyle içeride olduğunu, sabah başlanan yıkımın kontrolsüz bir şekilde yapıldığını belirterek, "Biz zaten korkuyorduk, camdan bakıyorduk. Tedbir almadan yıkıma başladılar. Komple bizim üzerimize geldi bina." dedi.

O sırada odada bulunduğunu belirten Berat Yörük ise "Korktuk, zar zor kaçtık. Ev kalabalıktı. Aşağı indik, tepki gösterdik, operatör kaçıp gitti." diye konuştu.

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