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Esenyurt'ta feci kaza! 1 çocuk ağır yaralı

Esenyurt'ta ticari taksinin altında kalan çocuk ağır yaralandı. Taksi şoförü gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

AA18 Kasım 2020 Çarşamba 15:09 - Güncelleme: 18 Kasım 2020 Çarşamba 15:09
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Alınan bilgiye göre, Örnek Mahallesi 1552 Sokak'ta sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 TCH 03 plakalı taksi, 4 yaşındaki Abdullah Karataş'a çarptı.

Aracın altına sıkışıp sürüklenen çocuk, vatandaşların yardımıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Abdullah'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde çocuğa çarpan aracın, birkaç metre ilerledikten sonra durması ve çocuğun kardeşinin sinir krizi geçirmesi görülüyor.

Şoka giren taksi şoförü gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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