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Esenyurt'ta feci kaza

Esenyurt'ta domates yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

DHA12 Eylül 2020 Cumartesi 12:51 - Güncelleme: 12 Eylül 2020 Cumartesi 12:51
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Kaza, saat 11.45 sıralarında D-100 Karayolu Haramidere kavşağı Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bağlantı yolu üzerinden D-100 Karayoluna girmek isteyen 34 ZE 8957 plakalı meyve ve sebze yüklü kamyon devrildi. Devrilen kamyondaki domates ve elmalar yol kenarına saçılırken, kamyonun içinde yolcu olarak bulunan 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan yolcuyu yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Devrilen kamyonun kaldırılması için çağrılan vincin çalışmaları sırasında bağlantı yolunu bir süre trafiğe kapandı. Trafikte yoğunluk oluştu.

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