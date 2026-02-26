İSTANBUL 8°C / 4°C
26 Şubat 2026 Perşembe
  • Esenyurt'ta feci kaza! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Güncel

Esenyurt'ta feci kaza! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İstanbul Esenyurt E-5 yan yolda otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

IHA26 Şubat 2026 Perşembe 22:51 - Güncelleme:
Esenyurt'ta feci kaza! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Kaza, saat 19.30 sıralarında Esenyurt Haramidere E-5 karayolu yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Avcılar'dan Beylikdüzü istikameti giden 34 ZU 1470 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce motosiklete ardından bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Gökmen Değirmenci, yaklaşık 20 metre savrularak ağır yaralandı.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Değirmenci'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayda yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Değirmenci'nin cenazesi ise morga kaldırıldı. Kaza nedeniyle yan yolda trafik bir süre durdu. Araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

