Esenyurt’ta ideoloji Diyarbakır’da tarih

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yurt içi ve sınır ötesi operasyonlarında ağır kayıplar veren terör örgütü PKK/KCK’dan kopuşlar devam ediyor. Son olarak 4 terörist daha örgütten kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. S.C., B.C., Ç.K. ve S.E. adlı teröristler, ifadelerinde PKK ile HDP arasındaki direkt bağlantıyı bir kez daha gözler önüne serdi.

BEYİNLERİ YIKIYORLAR

İtirafçı olan B.B.T kod 23 yaşındaki kadın terörist S.C. ifadesinde, PKK’nın önemli insan kaynağına ihtiyaç duyduğunu belirterek, kırsal alana götürecekleri gençleri ikna etmek için çeşitli yöntemlerin kullanıldığını belirterek, gerekli ideolojik ortamın hazırlanmasında HDP’nin oynadığı role dikkati çekti. S.C.,”2015 yılında seçim çalışmalarına katılmak için İstanbul’da HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı’na gittim. Burada 45 gün ‘PKK ideolojisi’ ve ‘kadın tarihi’ eğitimi verdiler. Daha sonra gönderildiğim Diyarbakır HDP İl Başkanlığı’nda ise 15 gün ‘PKK tarihi’ ve örgütün silahlı kadın yapılanması olan ‘YJA-Star’ üzerine eğitim aldım. Nusaybin sınırından Suriye’ye geçerek PKK’ya katıldım” dedi.

15 YAŞINDA KATILDI

Terör örgütüne Van’dan katılan 19 yaşındaki K.Z kod adlı terörist B.C. de, kendisini dağa götüren sürecin HDP’den başladığını anlattı. 2015 yılında henüz 15 yaşındayken halasının örgüt üyesi olmasından etkilenerek PKK’ya katılmaya karar verdiğini belirten B.C., “HDP’nin Van Bürosu’na giderek örgüte katılmak için kayıt yaptırdım. HDP’den 2 örgüt mensubuyla gittiğimiz Van şehir merkezindeki bir evde benim gibi yeni katılan 4 örgüt mensubuyla kaldık. Akabinde 2 örgüt kuryesi vasıtasıyla Hakkari Faraşin-Kato Marinos üzerinden Irak’ın kuzeyine geçtim” ifadelerini kullandı.

HER AİLEDEN BİR KİŞİ

Teslim olan teröristlerden 19 yaşındaki C.F.B kod adlı Ç.K. ise kendisinden önce kardeşinin 2014’te PKK’ya katıldığını dile getirdi. 2015’te ailesiyle HDP tarafından Mersin’deki Tırmıl Miting Alanı’nda düzenlenen Nevruz kutlamalarına katıldığını belirten Ç.K., yanlarına gelen biri kadın iki kişinin kendisine ‘Kardeşin seni görmek istiyor, geri geleceksin, her aileden sadece bir kişiyi kabul ediyoruz” dediğini aktardı. Bu kişilerin kendisine aldığı uçak bileti ile Adana’dan Van’a gittiğini belirten Ç.K., “Bana verilen cep telefonu numarasını aradım. Yanıma Nevruz kutlamalarındaki kişilerden biri geldi. Beni HDP Van Bürosu’na götürdü. Gece yarısı Hakkari’nin Yüksekova ilçesinden sınırını geçerek Irak’ın kuzeyinde bir yere gittik. Böylece PKK’ya katılmış oldum” diye konuştu.

BENi SURiYE’YE GÖNDERDiLER

PKK’ya 2014 yılında 23 yaşındayken katılan Ş.S kod adlı S.E. de ifadesinde Diyarbakır HDP İl Başkanlığı yetkililerine Ayn el-Arap’a gitmek istediğini söylediğini anlattı. HDP’liler tarafından Suriye’ye gönderileceği ileri sürülerek nüfus cüzdanının alındığını belirten S.E., “Nüfus cüzdanımın bölgeden döndüğüm zaman tekrar bana teslim edileceği söylendi. Aynı gün HDP İl Başkanlığı’ndan Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bulunan bir eve götürüldüm. Önce Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine, oradan da Suriye’de Ayn el-Arap’a götürülerek örgüte katıldım dedi.”

Umutsuz olmayın 80 milyon sizinle