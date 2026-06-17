İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Haziran 2026 Çarşamba / 2 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,3245
  • EURO
    53,9875
  • ALTIN
    6448.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Esenyurt'ta iki grup arasında silahlı çatışma! İş yerleri ile araçlara çok sayıda kurşun isabet etti
Güncel

Esenyurt'ta iki grup arasında silahlı çatışma! İş yerleri ile araçlara çok sayıda kurşun isabet etti

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde iki grup arasında yaşanan silahlı çatışma, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

AA17 Haziran 2026 Çarşamba 07:00 - Güncelleme:
Esenyurt'ta iki grup arasında silahlı çatışma! İş yerleri ile araçlara çok sayıda kurşun isabet etti
ABONE OL

Balıkyolu Mahallesi 522. Sokak'ta plakaları öğrenilemeyen motosikletli 2 kişiye, iki farklı otomobilden ateş açıldı.

Motosiklettekilerin otomobildekilere ateşle karşılık vermesi üzerine, çevredeki iş yerleri ile araçlara çok sayıda kurşun isabet etti.

Olaya karışan ve kimlikleri belirlenemeyen şahıslar, olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine belirtilen adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Sokağa çıkan yolları kapatarak olay yerine emniyet şeridi çeken ekipler, yaptığı incelemede çok sayıda boş kovan buldu.

Öte yandan, iki grup arasında yaşanan silahlı çatışma bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde siyah renkteki otomobilin yolu kapatıp ateş ettiği, motosikletli iki kişinin de açılan ateşe karşılık verirken yere düştüğü ve aynı sokağa gelen başka bir otomobilin de çatışmaya dahil olduğu görülüyor.

Bu arada motosikletli kişilerden birinin düştüğü yerden kalkıp ateş ederken çıkan ayakkabısını giymeye çalıştığı görüntülere yansıdı.

ÖNERİLEN VİDEO

Serinlemek isterken boğuldular! 2 din görevlisinin son görüntüleri ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.