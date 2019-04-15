Esenyurt'ta korkunç intihar girişimi! Bileğini kesip kendini odaya kilitledi
Esenyurt'ta intihar girişiminde bulunan bir kişi bileğini kesip kendisini odaya kilitledi.
- DHA
Olay, sabah saatlerinde Mehterçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Bülent R. henüz bilinmeyen bir nedenle intihar girişiminde bulundu. Bileğini kesen Bülent R. kendini odaya kilitledi. Ailesine kapıyı açmayan yaralı için yakınları sağlık ve polis ekibi çağırdı. Olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis ekipleri, Bülent R.'yi ikna etmek için uzun süre uğraştı. Bülent R.'yi bir türlü kapıyı açmaya ikna edemeyen polis ekipleri, kan kaybeden adamı odadan çıkarmak için kapıyı kırarak içeri girdi. Yaralı adam sağlık ekiplerine teslim edildi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan adamın hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, ailesi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü.
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