Esenyurt'ta kan donduran olay! Karısını öldürüp polise teslim oldu

AA 12 Ekim 2020 Pazartesi 06:58 - Güncelleme: 12 Ekim 2020 Pazartesi 06:58

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi Barış Sokak'ta bir apartmanda oturan isimleri henüz öğrenilemeyen Suriye uyruklu kişi tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü.

Eşini bıçakladıktan sonra oturduğu apartmanın önüne çıkan şüpheli, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından kadının cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çiftin küçük oğlu polis tarafından koruma altına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.