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Esenyurt'ta kauçuk fabrikasında yangın

Esenyurt'ta bir kauçuk fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

30 Temmuz 2020 Perşembe 10:29 - Güncelleme: 30 Temmuz 2020 Perşembe 10:29
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