Esenyurt'ta kaza

Kaza, saat 09.15 sıralarında D-100 Karayolu Esenyurt mevki Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Gökhan Turda idaresindeki 34 DDV 246 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak, yan devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar aracın içinde sıkışan Turda'yı çıkarırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralanan sürücüyü hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlattı.

"VİDEO HALA KAYITTAYDI"

Turda'yı çıkardıktan sonra telefonunda videonun açık olduğunu gören Hasan Aydın, "Ben işten çıkmıştım, evime gidiyordum. Bu sırada otomobil çok süratliydi. Sol taraftaki bariyere vurunca, savruldu direğe vurdu. Direğe vurunca da ters döndü. Ben karşıda yürüyordum. 3-4 kişi daha geldi. Sürücüyü araçtan çıkardık. Telefonunu da aldık. Baktık video hala kayıttaydı. Büyük bir ihtimalle kayıt yapıyordu" dedi.