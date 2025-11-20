İSTANBUL 24°C / 14°C
  Esenyurt'ta kimyasal alarm: Böcek ilacı 1'i bebek 4 kişiyi hastanelik etti
Güncel

Esenyurt'ta kimyasal alarm: Böcek ilacı 1'i bebek 4 kişiyi hastanelik etti

Esenyurt'ta bir bebeğin de aralarında bulunduğu 4 kişi oturdukları binada yapılan ilaçlama nedeniyle yoğun kimyasala maruz kaldı. Evlerini dolduran zehirli gaz nedeniyle aile hastaneye kaldırılırken, binada detaylı inceleme başlatıldı.

20 Kasım 2025 Perşembe 19:22
Esenyurt'ta kimyasal alarm: Böcek ilacı 1'i bebek 4 kişiyi hastanelik etti
Esenyurt'ta bir binanın bodrum katından yapılan ilaçlama nedeniyle bina sakinlerinden biri bebek 4 kişi zehirlendi. Zehirlenenler hastaneye kaldırılırken, ekipler olay yerinde inceleme yapıyor.

Olay, saat 18.30 sıralarında Esenyurt Çınar Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binada gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, binanın bodrum katına böcek ilacı atıldı. Yüksek dozda yapılan ilaçlama nedeniyle bina sakinlerinden biri bebek 4 kişi zehirlendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından aileden 4 kişiyi tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

